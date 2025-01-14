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Зеленский сообщил, что допросы пленных бойцов КНДР продолжаются

14 января 2025 18:11
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Владимир Зеленский сообщил, что допросы пленных бойцов КНДР продолжаются
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские следователи продолжают допрашивать захваченных в плен военных из Северной Кореи. Глава государства подчеркнул, что весь мир должен знать, как Россия использует этих людей для войны против нашего государства.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 14 января.

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"Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями. Устанавливаем факты. Проверяем все детали", — сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что весь мир должен знать, как Россия использует людей, росших в полном информационном вакууме, вообще ничего не знающих об Украине. Они используются государством-агрессором исключительно для того, чтобы продолжить и расширить войну против нашего государства.

"Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизнь людей и нашу независимость", — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова передать пленных солдат КНДР северокорейскому диктатору Ким Чен Ину. При этом пленных из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться домой, ждет другая судьба.

В СБУ сообщили, что северокорейских бойцов перевезли в Киев, где они содержатся в соответствии с нормами международного законодательства.

Владимир Зеленский КНДР Украина пленные война в Украине

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