Президент Зеленський повідомив, що почалися перші виплати за єПідтримкою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 6,5 мільйона українців подали заявки на "єПідтримку". Дехто вже почав отримувати кошти.

Про це Зеленський повідомив у середу, 11 грудня.

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"єПідтримка" потрібна людям

"Вже майже 6,5 мільйона українців подали заявку на "єПідтримку", із них 1 мільйон 600 тисяч — заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми і розраховували", — повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що потрібність цієї програми для дітей є очевидною. Він додав, що вже тривають перші виплати.

"Ми бачимо, що близько половини виплат були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів", — додав президент.

За словами глави держави, "єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими. Це час, коли можна буде подати заявку, і протягом всього наступного року можна буде витратити ці кошти.

Раніше ми писали, що українці почали отримувати 1 000 грн у рамках програми "Зимова єПідтримка", яка стартувала 1 грудня 2024 року. Станом на 10 грудня вже подано понад 6 мільйонів заявок.

Нагадаємо, що заявка на отримання 1 000 грн від держави подається зі смартфона у додатку "Дія". Розробники застосунку розповіли, чи є можливість отримати гроші без сучасного пристрою.