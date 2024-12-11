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Зеленский сообщил о первых результатах запуска єПідтримки

11 декабря 2024 20:04
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Президент Зеленский сообщил, что начались первые выплаты по поддержке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 6,5 миллиона украинцев подали заявки на "єПідтримку". Некоторые уже начали получать средства.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 11 декабря.

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"Уже почти 6,5 миллиона украинцев подали заявку на "єПідтримку", из них 1 миллион 600 тысяч — заявки на детей. Темп развития этой программы хорош, как мы и рассчитывали", — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что потребность этой программы для детей очевидна. Он добавил, что уже продолжаются первые выплаты.

"Мы видим, что около половины выплат были перечислены за коммунальные услуги. Значительная часть идет на волонтерские фонды, и это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию за счет этих средств", — добавил президент.

По словам главы государства "єПідтримка" будет работать в течение трех месяцев зимы. Это время, когда можно будет подать заявку, и в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства.

Ранее мы писали, что украинцы начали получать 1 000 грн в рамках программы "зимова єПідтримка", которая стартовала 1 декабря 2024 года. По состоянию на 10 декабря уже подано более шести миллионов заявок.

Напомним, что заявка на получение 1 000 грн от государства подается со смартфона в приложении "Дія". Разработчики приложения рассказали, есть ли возможность получить деньги без современного устройства.

Владимир Зеленский украинцы деньги Украина єПідтримка

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