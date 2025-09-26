Відео
Головна Новини дня Зеленський повідомив про нові втрати армії РФ на Донбасі

Зеленський повідомив про нові втрати армії РФ на Донбасі

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 20:46
Зеленський - Росія втратила понад 3 тисячі бійців під Добропіллям
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час української контрнаступальної операції ЗСУ на Добропільському напрямку втрати російської армії перевищили три тисячі, більшість із них — безповоротні. Він також заявив, що Москва продовжує вводити світ в оману, вигадуючи причини постійних провалів і затягування термінів.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 26 вересня.

Читайте також:

Заява Зеленського

Президент зазначив, що у четвер відбулася військова нарада, де він заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу та міністра оборони. Зеленський подякував українським воїнам, особливо на напрямках Добропілля, Покровська та Куп’янська, наголосивши, що там росіянам не вдалося здійснити прорив. За його словами, лише під час Добропільської операції окупанти втратили понад три тисячі бійців.

"Дякую всім, дякую всім нашим воїнам, передусім у районах Добропілля, Покровська, також Куп’янська. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупанта. Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої Добропільської контрнаступальної операції вже понад три тисячі, більшість із них — це безповоротні втрати", — сказав Володимир Зеленський.

Президент також підкреслив, що Кремль продовжує поширювати брехню серед світових лідерів, нібито досягаючи поставлених цілей в Україні. За його словами, окупаційні війська роками вигадують нові пояснення, чому провалюють строки, водночас не припиняючи штурмів і ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Курській області, знищивши установку "Іскандер", транспортні машини та іншу техніку.

Раніше ми також інформували, що Олександр Сирський заявив про зміну тактики ворога, який тепер діє малими штурмовими групами, намагаючись загрожувати логістиці та тиловим рубежам.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
