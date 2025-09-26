Зеленский: Россия потеряла более 3 тысяч бойцов под Добропольем

срочный

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время украинской контрнаступательной операции на Добропольском направлении потери российской армии превысили три тысячи, большинство из них - безвозвратные. Он также заявил, что Москва продолжает вводить мир в заблуждение, придумывая причины постоянных провалов и затягивания сроков.

