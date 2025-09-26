Зеленский: Россия потеряла более 3 тысяч бойцов под Добропольем

Зеленский сообщил о новых потерях армии РФ на Донбассе
Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 20:46
срочный
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время украинской контрнаступательной операции на Добропольском направлении потери российской армии превысили три тысячи, большинство из них - безвозвратные. Он также заявил, что Москва продолжает вводить мир в заблуждение, придумывая причины постоянных провалов и затягивания сроков.
Новость дополняется ...
Реклама
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама