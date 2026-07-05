Зеленський попередив про підготовку нового масованого удару РФ по Україні

Володимир Зеленський. Фото: фрагмент із відео

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка фіксує підготовку Росією нового масованого удару по території України.

Про це він заявив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

За словами глави держави, російська сторона може готувати чергову масштабну атаку найближчим часом. Він зазначив, що такі дії можуть бути пов’язані з політичними подіями у світі та мають на меті подальшу ескалацію війни.

Президент закликав громадян бути уважними до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Окремо Зеленський звернувся до міжнародних партнерів, наголосивши на необхідності пришвидшення постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них, зокрема для комплексів Patriot.

За його словами, затримки з передачею озброєння безпосередньо впливають на кількість жертв та можуть стимулювати Росію до продовження бойових дій.

Президент наголосив, що Україні потрібні не лише рішення про постачання, а й їх оперативна реалізація.

Зеленський подякував партнерам, які вже надають підтримку Україні, та підкреслив важливість подальшої міжнародної допомоги. Новина доповнюється...