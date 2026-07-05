Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Gripen, ППО та оборонну підтримку України

Зеленський обговорив зі Швецією посилення ППО та винищувачі Gripen
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Дата публікації: 5 липня 2026 15:00
Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон. Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський 5 липня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України, зміцнення протиповітряної оборони та розвиток співпраці у сфері військової авіації.
Про це Зеленський написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
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