Зеленський підтвердив застосування "Фламінго" по Саваслейці та центру "Прогрес" в РФ

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові результати далекобійних ударів по російських військових та промислових об'єктах. За його словами, серед уражених цілей — підприємство "Роскосмосу", аеродром "Саваслейка" та нафтовий об'єкт.

Про це Володимир Зеленський заявив в своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Уражено підприємство "Роскосмосу"

За словами президента, у Самарському регіоні Росії було уражено центр "Прогрес", який входить до структури "Роскосмосу" та, зокрема, займається виробництвом електроніки.

Зеленський зазначив, що під час операції застосовувалися українські ракети "Фламінго". Відстань від українського кордону до об'єкта становить близько 900 кілометрів.

Президент назвав ураження підприємства важливим результатом українських далекобійних ударів.

Удар по аеродрому "Саваслейка"

Окремо глава держави повідомив про ураження аеродрому "Саваслейка" в Росії. За його словами, там базуються носії російських ракет, які використовуються для ударів по українських містах і селах.

Відстань від України до аеродрому, за словами Зеленського, становить близько 700 кілометрів.

Пошкоджено нафтовий об'єкт в Усть-Лузі

Також президент повідомив про зафіксовані пошкодження нафтового об'єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Він зазначив, що цей об'єкт розташований на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону.

Зеленський подякував усім підрозділам, які були залучені до операцій, за точність та наголосив на важливості подальшого зниження військового потенціалу Росії.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується", — заявив президент.

Він також наголосив, що Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб російський потенціал ведення війни зменшувався, а наслідки війни ставали для Росії відчутними.

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