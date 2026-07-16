Зеленський підтвердив конфлікт між Федоровим і Сирським

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що між міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським виникли суперечності. За його словами, сторонам не вдалося знайти спільного рішення, а він сам не знімає із себе відповідальності за ситуацію.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Володимира Зеленського.

"Без мене вони не сідають", — заявив Зеленський, коментуючи взаємодію керівників оборонного блоку.

Глава держави наголосив, що під час війни президент не може просто обирати одну зі сторін у подібному протистоянні, адже головним завданням залишається збереження єдності в команді.

"Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Я б дуже хотів єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя. Я з себе відповідальності не знімаю", — сказав Зеленський.

Також президент прокоментував сьогоднішні протести, зазначивши, що влада має реагувати на думку громадян.

"Я розумію, чую і реагую на те, що каже суспільство. Ми боремося за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти — і правильно", — заявив Зеленський.

За його словами, у демократичній державі громадяни мають право висловлювати свою позицію, а влада повинна враховувати суспільні настрої під час ухвалення рішень. Новина доповнюється...