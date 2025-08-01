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Зеленський підсумував наслідки масованої атаки РФ на Київ

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 20:51
Атака РФ на Київ — Зеленський підсумував наслідки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки наслідків масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня. За даними глави держави, внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина.

Про це лідер України повідомив у п'ятницю, 1 серпня, в Telegram.

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Президент зазначив, що сьогодні, 1 серпня, завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву — звичайний житловий будинок, пряме влучання. За інформацією глави держави, 28 людей убила ракета.

Загалом по місту 31 загиблий від того удару РФ, і серед них п’ять дітей. Діти — 2007 рік народження, 2011-й, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік народження.

Зеленський наголосив, що це був один із найжорстокіших російських ударів по Києву. Внаслідок обстрілу 159 людей постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей.

"Багато хто у світі зараз підтримав Україну, багато хто засудив російський терор, їхні удари, їхню російську відмову завершувати війну. Давно є пропозиції припинення вогню — українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто у світі про це говорив росіянам.

Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, іще час для терору. Інакше Росія не працює, і дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, санкцій сильних — і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу", — наголосив Зеленський.

Також президент повідомив, що сьогодні провів нараду за підсумками зустрічі з українцями, які були звільнені з російського полону.

"В понеділок була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання — повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються", — поінформував глава держави.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня під завалами будинку загинула ціла сім'я, вижив лише кіт.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли подробиці пошуково-рятувальних робіт після удару РФ по Києву.

Володимир Зеленський Київ обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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