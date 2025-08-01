Атака РФ на Киев — Зеленский подытожил последствия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги последствий массированного удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля. По данным главы государства, в результате вражеской атаки погиб 31 человек.

Об этом лидер Украины сообщил в пятницу, 1 августа, в Telegram.

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Президент отметил, что сегодня, 1 августа, завершились поисковые работы на месте российского удара по Киеву — обычный жилой дом, прямое попадание. По информации главы государства, 28 человек убила ракета.

Всего по городу 31 погибший от того удара РФ, и среди них пять детей. Дети — 2007 год рождения, 2011-й, 14-й, 18-й, даже 22-й год рождения.

Зеленский отметил, что это был один из самых жестоких российских ударов по Киеву. В результате обстрела 159 человек пострадали. Обычные дома, предприятия, даже одна из киевских мечетей.

"Многие в мире сейчас поддержали Украину, многие осудили российский террор, их удары, их российский отказ завершать войну. Давно есть предложения прекращения огня — украинские предложения, американские предложения, многие в мире об этом говорили россиянам.

Каждый раз оттуда только попытки выиграть еще время для войны, еще время для террора. Иначе Россия не работает, и очень важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций, санкций сильных — и не только против самого государства-агрессора. Все российские финансы, каждая схема, которая наполняет российский бюджет, должна быть мишенью для мира", — подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что сегодня провел совещание по итогам встречи с украинцами, которые были освобождены из российского плена.

"В понедельник была встреча, очень-очень содержательная, и много вопросов: реабилитация после плена, обеспечение всех прав, восстановление документов, социальная адаптация. Очень чувствительный вопрос — возвращение гражданских из плена. Андрей Ермак доложил о решениях, которые уже наработал наш Координационный штаб, решениях, которые уже реализуются", — проинформировал глава государства.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 31 июля под завалами дома погибла целая семья, выжил только кот.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности поисково-спасательных работ после удара РФ по Киеву.