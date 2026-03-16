Головна Новини дня Зеленський підписав закон про військову дисципліну як в НАТО

Зеленський підписав закон про військову дисципліну як в НАТО

Дата публікації: 16 березня 2026 23:47
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13037, який вдосконалює військову дисципліну в українській армії за стандартами НАТО. Цей документ вдосконалює процедури протидії дискримінації та сексуальним домаганням серед військових.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

Що зміниться у військовій дисципліні у ЗСУ

Оновлені положення статутів зобов'язують кожного військового:

  • поводитися гідно та з честю, поважати честь і людську гідність кожної особи;
  • додержуватися вимог законодавства, що гарантують рівні права та можливості для жінок і чоловіків;
  • не вчиняти негідну поведінки та перешкоджати таким діям з боку інших — як словесним, так і невербальним проявам, зокрема тим, що містять дискримінацію за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального становища, місця проживання тощо;
  • протидіяти сексуальним домаганням, проявам насильства за ознакою статі та будь-яким правопорушенням, що посягають на статеву свободу і недоторканість людини.

"Закон удосконалює процедури службових розслідувань та зобов'язує командирів негайно реагувати на порушення встановлених норм. Також вводяться гарантії безпеки для осіб, які повідомляють про правопорушення, захищаючи їх від тиску чи неправомірного покарання", — додали у Верховній Раді.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що для українських військових розробляють нові контракти. Зокрема, вони можуть включати чіткі терміни служби і стануть переходом України на контрактну армію.

Також ми інформували, що адвокат Андрій Карпенко розповів, як змінилася правила мобілізації жінок в Україні.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
