Зеленський підписав закон про військову дисципліну як в НАТО

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13037, який вдосконалює військову дисципліну в українській армії за стандартами НАТО. Цей документ вдосконалює процедури протидії дискримінації та сексуальним домаганням серед військових.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

Що зміниться у військовій дисципліні у ЗСУ

Оновлені положення статутів зобов'язують кожного військового:

поводитися гідно та з честю, поважати честь і людську гідність кожної особи;

додержуватися вимог законодавства, що гарантують рівні права та можливості для жінок і чоловіків;

не вчиняти негідну поведінки та перешкоджати таким діям з боку інших — як словесним, так і невербальним проявам, зокрема тим, що містять дискримінацію за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального становища, місця проживання тощо;

протидіяти сексуальним домаганням, проявам насильства за ознакою статі та будь-яким правопорушенням, що посягають на статеву свободу і недоторканість людини.

"Закон удосконалює процедури службових розслідувань та зобов'язує командирів негайно реагувати на порушення встановлених норм. Також вводяться гарантії безпеки для осіб, які повідомляють про правопорушення, захищаючи їх від тиску чи неправомірного покарання", — додали у Верховній Раді.

