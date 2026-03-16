Зеленский подписал закон о военной дисциплине как в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13037, который совершенствует военную дисциплину в украинской армии по стандартам НАТО. Этот документ совершенствует процедуры противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам среди военных.

Что изменится в военной дисциплине в ВСУ

Обновленные положения уставов обязывают каждого военного:

вести себя достойно и с честью, уважать честь и человеческое достоинство каждого человека;

соблюдать требования законодательства, гарантирующие равные права и возможности для женщин и мужчин;

не совершать недостойное поведения и препятствовать таким действиям со стороны других - как словесным, так и невербальным проявлениям, в частности тем, которые содержат дискриминацию по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального положения, места жительства и т.д;

противодействовать сексуальным домогательствам, проявлениям насилия по признаку пола и любым правонарушениям, посягающим на половую свободу и неприкосновенность человека.

"Закон совершенствует процедуры служебных расследований и обязывает командиров немедленно реагировать на нарушение установленных норм. Также вводятся гарантии безопасности для лиц, которые сообщают о правонарушениях, защищая их от давления или неправомерного наказания", — добавили в Верховной Раде.

Напомним, недавно заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что для украинских военных разрабатывают новые контракты. В частности, они могут включать четкие сроки службы и станут переходом Украины на контрактную армию.

Также мы информировали, что адвокат Андрей Карпенко рассказал, как изменилась правила мобилизации женщин в Украине.