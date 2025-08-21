Зеленський підписав закон про відпустку для військових
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Крім того, надається додаткова відпустка на 14 днів учасникам бойових дій.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса оприлюднив у Telegram.
Що відомо про збільшення відпустки для військових
"Сьогодні Президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі", — зазначив Паліса
Він пояснив, що згідно з законом, "учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану".
Крім того, "контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів".
Паліса нагадав, що Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
Раніше ми писали, що призвані під час особливого періоду чи підписавши контракт без попереднього досвіду, проходять базову підготовку у спеціальних навчальних підрозділах.
Також ми розповідали, що у період повномасштабної війни чимало військових отримали статус УБД, а їхні родини, зокрема дружини, можуть користуватися державними пільгами та програмами підтримки.
Читайте Новини.LIVE!