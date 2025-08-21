Відео
Зеленський підписав закон про відпустку для військових

Зеленський підписав закон про відпустку для військових

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 20:49
Зеленський підписав закон про відпустку для військових
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Крім того, надається додаткова відпустка на 14 днів учасникам бойових дій.  

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса оприлюднив у Telegram.

Читайте також:
Зеленський підписав закон про відпустку для військових - фото 1
Пост Паліси. Фото: скриншот

Що відомо про збільшення відпустки для військових

"Сьогодні Президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі", — зазначив Паліса

Він пояснив, що згідно з законом, "учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану".

Крім того, "контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів".

Паліса нагадав, що Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Раніше ми писали, що призвані під час особливого періоду чи підписавши контракт без попереднього досвіду, проходять базову підготовку у спеціальних навчальних підрозділах.

Також ми розповідали, що у період повномасштабної війни чимало військових отримали статус УБД, а їхні родини, зокрема дружини, можуть користуватися державними пільгами та програмами підтримки.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
