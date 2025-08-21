Видео
Главная Новости дня Зеленский подписал закон об отпуске для военных

Зеленский подписал закон об отпуске для военных

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 20:49
Зеленский подписал закон об отпуске для военных
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска. Кроме того, предоставляется дополнительный отпуск на 14 дней участникам боевых действий.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса обнародовал в Telegram.

Что известно об увеличении отпуска для военных

"Сегодня президент подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении", — отметил Палиса.

Он пояснил, что согласно закону, "участники боевых действий теперь будут иметь возможность получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивными во время военного положения".

Кроме того, "контрактники 18-24, которые не имеют высшего образования и учатся, отныне будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов".

Палиса напомнил, что закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Ранее мы писали, что призванные во время особого периода или подписавшие контракт без предварительного опыта, проходят базовую подготовку в специальных учебных подразделениях.

Также мы рассказывали, что в период полномасштабной войны многие военные получили статус УБД, а их семьи, в частности жены, могут пользоваться государственными льготами и программами поддержки.

Владимир Зеленский ВСУ отпуск война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
