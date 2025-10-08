Відео
Україна
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 20:18
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У середу, 8 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати роботи Служби безпеки України та Збройних сил на фронті. За його словами, доповідь голови СБУ Василя Малюка була "хорошою", і він погодив деякі плани служби щодо асиметричних відповідей на російську агресію.

Про це український лідер написав у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про ситуацію на фронті 

Зеленський зазначив, що особливо відзначив роботу Центру спецоперацій "А" СБУ, який діє разом із іншими підрозділами Сил оборони на різних фронтових напрямках, зокрема на Покровському.

Також глава держави провів майже годинну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили стан підготовки українських бригад, забезпечення військ та ситуацію на всіх фронтових напрямках. Особливу увагу приділили Добропільській контрнаступальній операції. За даними Зеленського, із 21 серпня російські війська зазнали на цьому напрямку понад 12 тисяч втрат, з яких понад 7,2 тисячі — безповоротні.

Глава держави підкреслив, що українські війська продовжують активну оборону на інших напрямках: у Куп’янську він подякував захисникам міста та його околиць, а на Новопавлівському напрямку тривають успішні оборонні дії.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна готується до осінніх викликів на фронті.

Також ми писали, що росіяни намагаються наступати біля Борової.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
