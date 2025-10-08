Зеленский оценил работу ВСУ на фронте и назвал потери РФ
В среду, 8 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты работы Службы безопасности Украины и Вооруженных сил на фронте. По его словам, доклад главы СБУ Василия Малюка был "хорошим", и он согласовал некоторые планы службы по асимметричным ответам на российскую агрессию.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Зеленский о ситуации на фронте
Зеленский отметил, что особо отметил работу Центра спецопераций "А" СБУ, который действует вместе с другими подразделениями Сил обороны на разных фронтовых направлениях, в частности на Покровском.
Также глава государства провел почти часовую беседу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Они обсудили состояние подготовки украинских бригад, обеспечение войск и ситуацию на всех фронтовых направлениях. Особое внимание уделили Добропольской контрнаступательной операции. По данным Зеленского, с 21 августа российские войска понесли на этом направлении более 12 тысяч потерь, из которых более 7,2 тысячи — безвозвратные.
Глава государства подчеркнул, что украинские войска продолжают активную оборону на других направлениях: в Купянске он поблагодарил защитников города и его окрестностей, а на Новопавловском направлении продолжаются успешные оборонительные действия.
Напомним, мы сообщали, что Украина готовится к осенним вызовам на фронте.
Также мы писали, что россияне пытаются наступать возле Боровой.
Читайте Новини.LIVE!