Головна Новини дня Зеленський оголосив про повну зачистку Купʼянська від окупантів

Зеленський оголосив про повну зачистку Купʼянська від окупантів

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:54
Зеленський прокоментував ситуацію біля Куп'янську
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значний успіх українських військових у Харківській області. За його словами, українські захисники майже повністю зачистили місто Куп'янськ від ворожих сил.

Про це український лідер заявив під час брифінгу із президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок, 1 грудня.

Читайте також:

Зеленський про Куп'янськ

"Більше успіхів у наших хлопців на Куп'янському напрямку", — заявив Зеленський.

Президент додав, що росіяни заявляють про захоплення міста, але ЗСУ вже майже зачистили Куп'янськ від армії РФ.

Нагадаємо, що раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Купʼянський напрямок. За його словами, там бої відзначаються високою динамікою, що вимагає максимальної узгодженості дій. Крім того, він спростував російські фейки.

А до цього Генеральний штаб Збройних сил України спростував чергові фейки російського командування про "захоплення" Куп’янську на Харківщині.

Володимир Зеленський війна Харківська область Куп'янськ війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
