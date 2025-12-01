Видео
Главная Новости дня Зеленский объявил о полной зачистке Купянска от оккупантов

Зеленский объявил о полной зачистке Купянска от оккупантов

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:54
Зеленский прокомментировал ситуацию возле Купянска
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительном успехе украинских военных в Харьковской области. По его словам, украинские защитники почти полностью зачистили город Купянск от вражеских сил.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник, 1 декабря.

Зеленский о Купянске

"Больше успехов у наших ребят на Купянском направлении", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что россияне заявляют о захвате города, но ВСУ уже почти зачистили Купянск от армии РФ.

Напомним, что ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Купянское направление. По его словам, там бои отмечаются высокой динамикой, что требует максимальной согласованности действий. Кроме того, он опроверг российские фейки.

А до этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг очередные фейки российского командования о "захвате" Купянска на Харьковщине.

Владимир Зеленский война Харьковская область Купянск война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
