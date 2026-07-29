Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії візит до США: балістика в пріоритеті

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський 29 липня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони візит глави держави до США, посилення української протиповітряної оборони, та підтримку енергетичного сектору.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Розмова Зеленського зі Стере

Зеленський розповів, що поінформував норвезького прем’єра про результати нещодавніх переговорів у Вашингтоні. Президен зазначив, що зустрічі були продуктивними та дали дипломатичний прогрес, однак Україна очікує насамперед практичних результатів.

"Дуже розраховуємо, щоб були практичні результати, і захист від балістики – це перший пріоритет, щоденна потреба. Ракети для "петріотів" і наші спільні виробництва — це те, що рятує життя людей. Важливо, щоб був цей антибалістичний позитив з Америкою", — зазначив глава держави.

Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичним зусиллям, які можуть змусити Росію до переговорів. Крім того, вони обговорили потенційні ризики наступного зимового періоду, зокрема питання енергетичної безпеки України. Відомо, що політики узгодили графік зустрічей.

Як повідомляє Новини.LIVE, 28 липня Зеленський прибув до Білого дому. Він мав переговори з Дональдом Трампом у закритому форматі.

Водночас Financial Times повідомляв, що зустріч Зеленського і Трампа може відкрити шлях до нової військової підтримки України. Останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України.