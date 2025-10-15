Відео
Україна
Зеленський обговорив з премʼєром Греції посилення ППО України

Зеленський обговорив з премʼєром Греції посилення ППО України

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 18:21
Зеленський обговорив із премʼєром Греції Міцотакісом посилення ППО України
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 15 жовтня, провів розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Зокрема, вони обговорили посилення протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Розмова Зеленського з Міцотакісом

Український лідер зазначив, що Міцотакіс саме повернувся із саміту в Шарм-ель-Шейху, що ознаменував важливий мирний успіх для Близького Сходу. За словами Зеленського, було б правильно зберегти та розширити цей імпульс. 

"Глобальна єдність спрацювала в тому регіоні, і тепер потрібно зробити все необхідне, щоб завершити війну Росії проти України. Саме ця війна залишається зараз найбільшим джерелом глобальної нестабільності та небезпек. Але так само, як і всюди, мир завдяки силі можливий і у випадку з агресією Росії — її треба примусити зупинити війну", — наголосив він.

Глава держави розповів премʼєру Греції про ситуацію в Україні та російські удари по енергетичній системі. Зеленський зауважив, що триває робота над тим, аби максимально посилити українську ППО перед початком зимового періоду.

"Греція дійсно може допомогти захистити життя, і я вдячний за це", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 жовтня Зеленський заслухав доповідь керівника СЗР України Олега Іващенка. Зокрема, йдеться про тиск на Росію та джерела постачання зброї в Москву.

А 14 жовтня глава держави звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря РНБО та призначив Євгена Острянського.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
