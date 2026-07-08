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Зеленський обговорив з Мелоні роботу над антибалістикою

8 липня 2026 12:10
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: x.com/ZelenskyyUa
Аркадій Пастула
Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 8 липня, зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Він розповів їй про ситуацію в Україні. Крім того, сторони обговорили роботу над антибалістикою.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Мелоні

Український лідер наголосив, що РФ не припиняє обстрілів наших міст та громад. Зокрема, сьогодні знову були удари балістикою, а також противник запускав ударні дрони. Внаслідок атак є загиблі у Києві, Харкові та Херсоні. Росія забрала життя пʼятьох людей. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

Сторони обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, аби додати захисту Україні та кожній країні.

"Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя. Дякую!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, 7 липня Зеленський разом із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен уклали угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій Drone Deal під час саміту НАТО.

Також український лідер сьогодні проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, він має "бойовий настрій".