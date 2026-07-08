Зеленський обговорив з Мелоні роботу над антибалістикою

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 8 липня, зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Він розповів їй про ситуацію в Україні. Крім того, сторони обговорили роботу над антибалістикою.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

I met with Italy’s @GiorgiaMeloni for an important conversation. I informed her about the situation in Ukraine.



Russia does not stop attacking our cities and communities. Today, there were ballistic missile strikes again, and attack drones were launched as well. Sadly, there are… pic.twitter.com/PnOYvfqHaT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026

Зустріч Зеленського з Мелоні

Український лідер наголосив, що РФ не припиняє обстрілів наших міст та громад. Зокрема, сьогодні знову були удари балістикою, а також противник запускав ударні дрони. Внаслідок атак є загиблі у Києві, Харкові та Херсоні. Росія забрала життя пʼятьох людей. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

Сторони обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, аби додати захисту Україні та кожній країні.

"Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку. Італія завжди принципово допомагає захисту життя. Дякую!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, 7 липня Зеленський разом із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен уклали угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій Drone Deal під час саміту НАТО.

Також український лідер сьогодні проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, він має "бойовий настрій".