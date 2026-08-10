Зеленський обговорив із Саудівською Аравією Drone Deal і безпеку

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили співпрацю у сфері безпеки, реалізацію Drone Deal та продовольчу безпеку.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Україна та Саудівська Аравія посилять співпрацю

За словами президента, Україна регулярно контактує з міжнародними партнерами, щоб посилювати безпеку. Під час розмови зі спадкоємним принцом обговорили сфери, в яких Київ та Ер-Ріяд можуть допомогти одне одному у захисті життя людей.

Окрему увагу приділили домовленостям у межах Drone Deal між Україною та Саудівською Аравією. Зеленський зазначив, що сторони визначили кроки, які планують реалізувати найближчим часом.

Зеленський розповів про домовленості Саудівської Аравії

Мухаммад бін Салман також поінформував українського президента про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і перспективи подальшої співпраці.

Зеленський та спадкоємний принц скоординували позиції й контакти, щоб Україна та Саудівська Аравія могли посилити взаємодію у сфері продовольчої безпеки.

Президент наголосив, що це питання має глобальне значення, оскільки продовольча безпека залишається важливою потребою для багатьох країн світу.

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив, що завдяки формату Drone Deals Україна вийшла на новий рівень військової співпраці з ключовими союзниками. Президент повідомив, що наразі угоди в межах Drone Deals вже укладені з дев’ятьма країнами, а ще 15 домовленостей перебувають на етапі підготовки.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Туреччина може передати Україні 70 балістичних ракет M39 ATACMS та 12 реактивних систем залпового вогню M270. Крім того, йдеться про постачання десятків тисяч боєприпасів.