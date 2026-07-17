Зеленський обговорив із Білецьким ситуацію на на Донеччині та Харківщині

Володимир Зеленський та Андрій Білецький. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким. Під час доповіді обговорили ситуацію на фронті, можливі дії російських військ і забезпечення українських підрозділів.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський обговорив із Білецьким ситуацію на фронті

За словами президента, він заслухав доповідь командира 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Андрія Білецького та подякував йому за сильні позиції підрозділу.

Під час зустрічі сторони обговорили оперативну ситуацію на Харківському та Донецькому напрямках, а також можливі подальші кроки російських військ.

Зеленський наголосив, що ключовим завданням залишається зміцнення українських позицій на передовій.

"Українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави у світі та в дипломатичній роботі. Фронт — це основа", — зазначив глава держави.

Окрему увагу під час розмови приділили забезпеченню українських військових усім необхідним для виконання бойових завдань. Президент подякував Андрію Білецькому та українським захисникам за службу і захист держави. Новина доповнюється...