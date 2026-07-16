Зеленський: новий уряд має підготувати Україну до зими та посилити далекобійні можливості

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий уряд на чолі із Сергієм Корецьким уже розпочав роботу. Серед головних завдань Кабінету Міністрів він назвав підготовку країни до наступної зими, посилення обороноздатності та прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Президент визначив пріоритети роботи Кабміну

"Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готова захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими", — наголосив Зеленський.

Водночас глава держави повідомив, що Україна продовжить інвестувати у розвиток далекобійних можливостей, аби ускладнити Росії ведення війни та стримати її наступальні дії.

Президент також повідомив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара, який раніше очолював Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

"Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції СБУ. Це пріоритет", — сказав глава держави.

Крім того, Зеленський анонсував оновлення українського дипломатичного корпусу, а також повідомив про новий оборонний пакет від Великої Британії та Швеції на 300 мільйонів євро. За його словами, міжнародна підтримка та розвиток українських оборонних спроможностей залишаються ключовими пріоритетами держави.

Також Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за підтримку та повідомив про переговори з міністром закордонних справ Туреччини, яка підтвердила готовність сприяти організації зустрічі лідерів для завершення війни.

"Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатись. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Справжній мир, достойний, гарантований мир", — наголосив президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Кадрове рішення набуло чинності з моменту оприлюднення документа.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. Після завершення необхідних юридичних процедур глава держави планує внести його кандидатуру на затвердження Верховною Радою.