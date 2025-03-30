Обстріли України за тиждень — Зеленський назвав кількість цілей, які випустила РФ

Володимир Зеленський. Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки цілей запустили російські окупанти за тиждень. Він також відреагував на обстріл Харкова 29 березня.

Про це український лідер написав у Telegram у неділю, 30 березня.

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Обстріли України за тиждень

Зеленський зазначив, що протягом семи днів під ударом була більшість регіонів України. Окупанти запустили 1310 керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів та 9 ракет різних типів, у тому числі балістика. За словами глави держави, значну частину цілей вдалося збити.

"Росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей", — наголосив Зеленський.

Він подякував усім лідерам та державам, які це розуміють та продовжують підтримувати Україну. За його словами, це має велике значення.

"Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну", — зауважив український лідер.

Обстріл Харкова 29 березня

Зеленський відреагував на російський удар по Харкову 29 березня. За його словами, ворог вбив двох людей. Він висловив співчуття рідним та близьким.

Крім того, внаслідок російської атаки поранено близько 30 людей.

"Усім надана необхідна допомога. Дякую нашим рятівникам та медикам, які щоденно працюють заради наших людей", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 березня окупанти атакували Холодногірський та Шевченківський райони Харкова. Ворог пошкодив щонайменше 25 будівель.

Крім того, загарбники обстріляли військовий госпіталь в Харкові. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців.