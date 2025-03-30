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Зеленский назвал, сколько целей запустил враг за неделю

30 марта 2025 13:45
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрелы Украины за неделю — Зеленский назвал количество целей, которые выпустила РФ
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько целей запустили российские оккупанты за неделю. Он также отреагировал на обстрел Харькова 29 марта.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в воскресенье, 30 марта.

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Обстрелы Украины за неделю

Зеленский отметил, что в течение семи дней под ударом было большинство регионов Украины. Оккупанты запустили 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов и 9 ракет различных типов, в том числе баллистических. По словам главы государства, значительную часть целей удалось сбить.

"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех лидеров и государства, которые это понимают и продолжают поддерживать Украину. По его словам, это имеет большое значение.

"Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", — отметил украинский лидер.

Обстрел Харькова 29 марта

Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову 29 марта. По его словам, враг убил двух человек. Он выразил соболезнования родным и близким.

Кроме того, в результате российской атаки ранены около 30 человек.

"Всем оказана необходимая помощь. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые ежедневно работают ради наших людей", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 29 марта оккупанты атаковали Холодногорский и Шевченковский районы Харькова. Враг повредил по меньшей мере 25 зданий.

Кроме того, захватчики обстреляли военный госпиталь в Харькове. По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих.

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