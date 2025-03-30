Обстрелы Украины за неделю — Зеленский назвал количество целей, которые выпустила РФ

Зеленский назвал, сколько целей запустил враг за неделю
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько целей запустили российские оккупанты за неделю. Он также отреагировал на обстрел Харькова 29 марта.
Об этом украинский лидер написал в Telegram в воскресенье, 30 марта.
Обстрелы Украины за неделю
Зеленский отметил, что в течение семи дней под ударом было большинство регионов Украины. Оккупанты запустили 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов и 9 ракет различных типов, в том числе баллистических. По словам главы государства, значительную часть целей удалось сбить.
"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", — подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил всех лидеров и государства, которые это понимают и продолжают поддерживать Украину. По его словам, это имеет большое значение.
"Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", — отметил украинский лидер.
Обстрел Харькова 29 марта
Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову 29 марта. По его словам, враг убил двух человек. Он выразил соболезнования родным и близким.
Кроме того, в результате российской атаки ранены около 30 человек.
"Всем оказана необходимая помощь. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые ежедневно работают ради наших людей", — добавил Зеленский.
Напомним, 29 марта оккупанты атаковали Холодногорский и Шевченковский районы Харькова. Враг повредил по меньшей мере 25 зданий.
Кроме того, захватчики обстреляли военный госпиталь в Харькове. По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих.
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