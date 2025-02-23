Обстріли України протягом тижня — Зеленський назвав кількість ракет та БпЛА, які запускала РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Tetiana Dzhafarova/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за тиждень російські окупанти використали майже 1 150 ударних безпілотників. Крім того, ворог запускав понад 1 400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 23 лютого.

Читайте також:

Російські обстріли України

Глава держави наголосив, що щодня українці протистоять повітряному терору. Він відреагував на обстріл України сьогодні. За словами Зеленського, окупанти застосували 267 ударних дронів. Це була найбільша атака безпілотниками з початку повномасштабного вторгнення.

"Загалом за увесь тиждень майже 1 150 ударних безпілотників, понад 1 400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів", — розповів Зеленський.

Він подякував тим, хто щоденно відбиває такі напади та рятує від наслідків обстрілів.

"Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів — потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру", — наголосив глава держави.

Зеленський також висловив вдячність партнерам, хто допомагає та розуміє це.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого сили ППО України збили 138 ударних безпілотників російських окупантів, 119 імітаторів були втрачені без негативних наслідків.

Також внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві сталися пожежі у трьох районах — Голосіївському, Дарницькому та Печерському.