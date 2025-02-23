Обстрелы Украины в течение недели — Зеленский назвал количество ракет и БпЛА, которые запускала РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Tetiana Dzhafarova/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю российские оккупанты использовали почти 1 150 ударных беспилотников. Кроме того, враг запускал более 1 400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 23 февраля.

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Глава государства подчеркнул, что ежедневно украинцы противостоят воздушному террору. Он отреагировал на обстрел Украины сегодня. По словам Зеленского, оккупанты применили 267 ударных дронов. Это была самая большая атака беспилотниками с начала полномасштабного вторжения.

"Всего за всю неделю почти 1 150 ударных беспилотников, более 1 400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил тех, кто ежедневно отражает такие нападения и спасает от последствий обстрелов.

"Война продолжается. Абсолютно всем, кто способен помочь с ПВО, надо работать, чтобы усилить защиту жизни людей. Нужно делать максимум, чтобы приблизить длительный и справедливый мир для Украины. Это возможно в единстве всех партнеров — нужна сила всей Европы, сила Америки, сила всех, кто хочет надежного мира", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также выразил благодарность партнерам, кто помогает и понимает это.

Напомним, в ночь на 23 февраля силы ПВО Украины сбили 138 ударных беспилотников российских оккупантов, 119 имитаторов были потеряны без негативных последствий.

Также в результате падения обломков БпЛА в Киеве произошли пожары в трех районах — Голосеевском, Дарницком и Печерском.