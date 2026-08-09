Зеленський назвав головну перешкоду для виробництва ракет Patriot в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже отримала політичне рішення США щодо передачі необхідних ліцензій для виробництва ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас запуск такого виробництва стримує тривале проходження бюрократичних процедур.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ТСН, інформує Новини.LIVE.

Що заважає виробництву ракет Patriot в Україні

За словами Зеленського, відповідне рішення вже ухвалили президент США та інші американські державні інституції. Тепер Україна має отримати необхідні ліцензії, після чого можна буде переходити до наступних етапів.

"Рішення — воно є. Воно було ухвалене президентом Сполучених Штатів, іншими важливими державними інституціями Америки. Україна має отримати відповідні ліцензії", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що в умовах війни Україна зацікавлена максимально скорочувати процедури, які затримують посилення оборонних можливостей.

"Бюрократія, як я і сказав, з’їдає життя, бо з’їдає час", — зазначив він.

Водночас Зеленський пояснив, що у США та європейських країнах діють усталені правила, через які окремі оборонні проєкти неможливо реалізувати миттєво.

За його словами, розгортання виробництва систем протиповітряної оборони може тривати від 12 місяців до кількох років.

Україна хоче виробляти більшість компонентів самостійно

Зеленський зазначив, що конкретні строки запуску виробництва ракет Patriot в Україні значною мірою залежатимуть від того, які технології та компоненти партнери передадуть українській стороні.

Президент пояснив, що одна держава зазвичай не отримує від партнерів усі елементи, необхідні для повного циклу виробництва ракети.

"Я наголошую, щоби максимум елементів було в Україні", — сказав глава держави.

За його словами, це дозволило б Україні менше залежати від рішень кількох європейських країн, через які проходитимуть окремі компоненти виробництва.

Зеленський також розповів про роботу над окремим проєктом спільного виробництва систем ППО за участю українських та американських компаній. За його словами, цей варіант потенційно може бути реалізований швидше, ніж за стандартні терміни.

Президент водночас не став називати конкретну дату початку виробництва ракет Patriot в Україні.

"Я дуже сподіваюсь на це. Я не можу просто сказати, що так, це буде через місяць, два-три. Я так не хочу казати", — заявив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Росія стягнула навколо Москви три кільця ППО, посиливши захист столиці та енергетичних об’єктів. За словами президента, для цього РФ перекинула системи протиповітряної оборони з різних регіонів країни, однак українські сили продовжують знаходити способи долати російську оборону.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує тиснути на Олександра Лукашенка, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Зеленський зазначив, що Москва щороку намагається домогтися прямої участі білоруських військ у війні, водночас Білорусь уже надає РФ матеріально-технічну підтримку.