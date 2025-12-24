Відео
Зеленський нагородив лауреатів премії імені Бориса Патона — відео

Дата публікації: 24 грудня 2025 18:23
Зеленський вручив дипломи та почесні знаки українськім науковцям
Президент України Володимир Зеленський вручив дипломи та почесні знаки лауреатам Національної премії України імені Бориса Патона 2025 року. Було відзначено сімдесят три науковці.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 24 грудня. 

Зеленський привітав науковців

Зеленський привітав кожного науковця з перемогою в цьогорічній Національної премії України імені Бориса Патона. Усього лауреатами премії стали десять робіт, а усього у преміальному конкурсі приймало участь сімдесят три науковці. Значна частина з написаних робіт містить державну таємницю.

"Наша українська наука жива. І наука, поруч з армією і з дипломатією, — така ж дієва сила в протидії російському злу. І наша наука працює, зростає, створює, робить Україну сильнішою", — зазначив Зеленський.
 
Президент наголосив, що Україна пишається лауреатами, і потребує їх розуму, та ідей. Своїми роботами вони реально посилюють країну у таких сферах, як: обороноздатність, виробництво зброї та безпілотних систем, ракет, боєприпасів тощо. 

"…Наша українська наука жива. Як би складно, науковцям не було, і наука поруч з армією, поруч з дипломатією. Така ж дієва сила в протидії російському злу", — підкреслив Зеленський. 

Володимир Зеленський наука премія Борис Патон науковий працівник
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
