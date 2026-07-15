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Президент України Володимир Зеленський нагородив Юлію Свириденко орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Таку ж державну відзнаку отримав перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. Нагородження відбулося з нагоди Дня Української Державності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на указ Президента України Володимира Зеленського №604/2026.

Свириденко та Шмигаль отримали державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Української Державності. Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено Прем'єр-міністра України у 2025–2026 роках Юлію Свириденко та першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Як зазначено в указі, державні нагороди присвоєно за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку.

Цим самим указом Президент також нагородив орденом Свободи живописця, графіка та монументаліста Олександра Дубовика, а також історикиню, професорку кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія" Наталію Яковенко.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. Водночас вона увійшла до переліку осіб, яких Президент відзначив державними нагородами з нагоди Дня Української Державності.

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