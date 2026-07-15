Зеленський нагородив Білецького орденом Богдана Хмельницького

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус﻿/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

еленський нагородив Андрія Білецького орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Бригадного генерала, командира Третього армійського корпусу відзначили за особисту мужність у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку.



Новина доповнюється...