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Зеленський нагородив Білецького орденом Богдана Хмельницького

15 липня 2026 11:18
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус﻿/Facebook
Євтушенко Аліна
Редактор стрічки новин

еленський нагородив Андрія Білецького орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Бригадного генерала, командира Третього армійського корпусу відзначили за особисту мужність у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку.
 

 

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