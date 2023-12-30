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Зеленський на ставці підбив військові підсумки року — деталі

30 грудня 2023 18:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський на ставці підбив військові підсумки року — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове засідання ставки. У рамках наради було підбито військові підсумки року.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами гаранта, у рамках засідання ставки було проведено ретельний аналіз бойових дій та стратегічних рішень.

"Ми оцінили, що було зроблено правильно і що можна було вдосконалити. На основі цих аналізів, прогнозів та наших ресурсів ми розробили оборонну стратегію на наступний рік", — каже він.

Зеленський також зазначив, що за минулий рік Україна не втратила позицій на суші, відновила контроль над морем та зміцнила безпеку у повітряному просторі.

"Ми продовжуємо діяти як єдиний, згуртований колектив. Подяка кожному, хто докладає максимум зусиль для досягнення перемоги України", — додав він.

Зеленський
Підсумкова ставка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у 2023 році найвищу державну нагороду України здобули 142 особи, з них 101 — посмертно. До того ж уперше за час повномасштабної війни Героєм України став цивільний.

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