Зеленський на ставці підбив військові підсумки року — деталі
Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове засідання ставки. У рамках наради було підбито військові підсумки року.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
Підсумкова ставка 2023 року — про що говорили
За словами гаранта, у рамках засідання ставки було проведено ретельний аналіз бойових дій та стратегічних рішень.
"Ми оцінили, що було зроблено правильно і що можна було вдосконалити. На основі цих аналізів, прогнозів та наших ресурсів ми розробили оборонну стратегію на наступний рік", — каже він.
Зеленський також зазначив, що за минулий рік Україна не втратила позицій на суші, відновила контроль над морем та зміцнила безпеку у повітряному просторі.
"Ми продовжуємо діяти як єдиний, згуртований колектив. Подяка кожному, хто докладає максимум зусиль для досягнення перемоги України", — додав він.
Нагадаємо, що у 2023 році найвищу державну нагороду України здобули 142 особи, з них 101 — посмертно. До того ж уперше за час повномасштабної війни Героєм України став цивільний.
Читайте Новини.LIVE!