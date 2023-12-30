Зеленский на ставке подвел военные итоги года — детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговое заседание ставки. В рамках совещания были подведены военные итоги года.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
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По словам гаранта, в рамках заседания ставки был проведен тщательный анализ боевых действий и стратегических решений.
"Мы оценили, что было сделано верно и что можно было усовершенствовать. На основе этих анализов, прогнозов и наших ресурсов мы разработали оборонительную стратегию на предстоящий год", — говорит он.
Зеленский также указал, что за прошедший год Украина не потеряла позиций на суше, восстановила контроль над морем и укрепила безопасность в воздушном пространстве.
"Мы продолжаем действовать как единый, сплоченный коллектив. Благодарность каждому, кто прилагает максимум усилий для достижения победы Украины", — добавил он.
Напомним, что в 2023 году высшую государственную награду Украины получили 142 человека, из них 101 — посмертно. К тому же впервые за время полномасштабной войны Героем Украины стал гражданский.
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