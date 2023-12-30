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Зеленский на ставке подвел военные итоги года — детали

30 декабря 2023 18:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский на ставке подвел военные итоги года — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговое заседание ставки. В рамках совещания были подведены военные итоги года.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

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По словам гаранта, в рамках заседания ставки был проведен тщательный анализ боевых действий и стратегических решений.

"Мы оценили, что было сделано верно и что можно было усовершенствовать. На основе этих анализов, прогнозов и наших ресурсов мы разработали оборонительную стратегию на предстоящий год", — говорит он.

Зеленский также указал, что за прошедший год Украина не потеряла позиций на суше, восстановила контроль над морем и укрепила безопасность в воздушном пространстве. 

"Мы продолжаем действовать как единый, сплоченный коллектив. Благодарность каждому, кто прилагает максимум усилий для достижения победы Украины", — добавил он.

Зеленский
Итоговая ставка. Фото: скриншот

Напомним, что в 2023 году высшую государственную награду Украины получили 142 человека, из них 101 — посмертно. К тому же впервые за время полномасштабной войны Героем Украины стал гражданский.

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