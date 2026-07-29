Зеленський: ми хочемо зупинити цю війну, але Путін відмовляється

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню та дипломатичних переговорів. Водночас, за його словами, Росія не демонструє готовності до такого кроку.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News, передає Новини.LIVE.

Зеленський пояснив, чому війна триває

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне якнайшвидше зупинити війну та готова до перемир'я, яке дало б можливість дипломатам розпочати предметні переговори.

За словами глави держави, завершення бойових дій підтримують також президент США Дональд Трамп і європейські партнери. Водночас головною перешкодою для мирного процесу, на його думку, залишається позиція Кремля.

"Ми хочемо зупинити цю війну. Ми просимо. Президент Трамп хоче, і європейці хочуть, Путін не хоче. Ми просимо щодня зупиняти цю війну. Хоча б домовитися про перемир'я на певний час і дати можливість дипломатам вести переговори. Але Путін не хоче", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що через небажання Росії припиняти бойові дії Україна разом із партнерами має продовжувати посилювати тиск на Москву. За його словами, одним із ключових інструментів для цього залишаються міжнародні санкції.

Допис Fox News. Скріншот: X

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський 28 липня прибув до Білого дому, де була запланована його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Переговори між лідерами проходили у закритому для представників ЗМІ форматі.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті обговорювалися питання, спрямовані на посилення захисту України та наближення завершення війни. Серед ключових тем були можливість отримання ліцензій на виробництво перехоплювачів для систем Patriot в Україні, а також інші рішення у сфері оборони.