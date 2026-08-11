Зеленський: Коста-Рика зацікавилась досвідом України у безпеці

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес Дельгадо. Сторони обговорили підтримку України, співпрацю між країнами та можливість особистої зустрічі.

Про це Зеленський повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Зеленський подякував Коста-Риці за підтримку

Глава держави подякував Лаурі Фернандес Дельгадо та Коста-Риці за підтримку України. Зокрема, йдеться про позицію країни під час голосувань за резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Також Зеленський відзначив участь Коста-Рики у роботі щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія, та притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини, зокрема за злочин агресії.

Україна та Коста-Рика можуть посилити співпрацю

Під час розмови сторони також обговорили перспективні напрямки співпраці між державами. За словами Зеленського, існує низка сфер, де партнерство України та Коста-Рики може дати позитивні результати.

Окремо президент зазначив, що Коста-Рика зацікавлена в українському досвіді у сфері безпеки.

"Домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом нашої зустрічі", — повідомив Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Під час розмови сторони обговорили подальше співробітництво у сфері безпеки, реалізацію Drone Deal, а також питання продовольчої безпеки.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Під час переговорів сторони обговорили підтримку українського енергетичного сектору, розвиток економічних і логістичних проєктів, а також можливу участь Сербії у відновленні України.