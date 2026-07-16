Зеленський і Стармер вшанували загиблих українських захисників

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером віддали шану українським воїнам, які загинули під час захисту держави від російської агресії. Глава держави подякував британському прем’єру та народу Великої Британії за повагу до подвигу українських захисників.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Володимира Зеленського.

Зеленський зі Стармером вшанували полеглих воїнів

Президент наголосив, що пам’ять про загиблих воїнів є важливою частиною боротьби за майбутнє України та всієї Європи. Він також висловив вдячність усім військовим, які віддали життя за свободу й безпеку країни.

"Важливо завжди пам’ятати про подвиг усіх наших людей, які захищали Україну. Вічна вдячність кожному й кожній, хто боронив Україну від російської агресії", — зазначив Зеленський.

Зеленський окремо подякував Кіру Стармеру та Великій Британії за незмінну підтримку України й шану до тих, хто зробив найвищу жертву заради захисту держави.

Зеленський нагородив Кіра Стармера орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський відзначив прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера державною нагородою — орденом Свободи. Британський політик отримав відзнаку за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-британських відносин, а також за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Як зазначається, нагорода стала визнанням ролі Кіра Стармера у розвитку стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією. Британський уряд під його керівництвом продовжував підтримувати Україну у протистоянні російській агресії та надавати допомогу у важливих для держави сферах.

Новини.LIVE інформували, що у четвер, 16 липня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з офіційним візитом. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він має підтвердити подальшу підтримку України з боку Лондона попри політичні зміни у британському уряді. Ця поїздка стала останнім візитом Стармера до України на посаді глави уряду Великої Британії.

Новини.LIVE писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що майбутній глава британського уряду продовжить підтримувати Україну. За його словами, Лондону необхідно й надалі надавати допомогу Києву та зберігати тиск на Росію.