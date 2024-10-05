Вибори в Україні — чи можливі під час війни — новини

Зеленський думає про вибори-2025, — аналіз гучних новин на Заході
Нардепка партії "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Оксана Савчук в етері Ранок.LIVE заявила, що, мовляв, ЦВК розпочало підготовку до можливих виборів в Україні. Це сталося після публікації статті у The Economist. Нібито Президент України Володимир Зеленський на тлі падіння свого рейтингу розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року.
То чи можливі вибори в Україні на тлі російської війни — розбиралися Новини.LIVE.
"Зеленський думає про вибори у 25-му році"
Отже, за припущенням The Economist, Зеленський думає над проведенням виборів Президента у 2025 році через падіння свого рейтингу. І навіть попри торішнє рішення відкласти взагалі будь-які вибори в Україні до завершення війни, Зеленський хотів би зміцнити свою владу саме через виборчий процес.
Паралельно з цим депутатка ВР Оксана Савчук в етері Ранок.LIVE заявила, що ЦВК могло би розпочати підготовку, що свідчить про ймовірність проведення виборів в Україні вже наступного року. Навіть якщо війна не закінчиться. Парламенткарка мала на увазі постанову ЦВК від 20 вересня щодо впорядкування та зміни виборчих дільниць.
"20 вересня видана постанова ЦВК, яка говорить про упорядкування виборчих дільниць. Тобто змінити їх. Адже востаннє їх формули у 2020 році під місцеві вибори. Тобто ЦВК може зробити зараз аналіз згідно діючого стану речей. Це такий собі сигнал і по тому, що пишуть і західних медіа. Якась підпільна робота, певно, ведеться", — сказала депутатка.
Що про вибори Президента-25 кажуть у ЦВК
Однак у самому ЦВК цю інформацію спростували. За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, дані нормативні акти — це не підготовка до виборів в Україні, президентських, парламентських чи будь-яких інших. Це поточна діяльність ЦВК по відновленню діяльності державного реєстру виборців.
"Вона була зупинена із початком повномасштабного вторгнення РФ, а тепер ми її поступово відновлюємо. Наступним етапом буде відновлення блоку системи, пов'язане з межами виборчих дільниць, адресами будинків та кількістю квартир. Дана інформаційна база буде використовуватися не лише ЦВК, а й правоохоронними, антикорупційними органами, а також органами місцевої влади", — уточнив він Новини.LIVE.
Позиція ВР щодо виборів в Україні на тлі війни
Так само не підтвердили інформацію про будь-яку підготовку до проведення будь-яких виборів в Україні й опитані нами депутати ВР. А новини про, в тому числі, і в західній пресі парламентарі називають інформаційним вкидом і не більше.
Нагадаємо, ще 14 вересня 2024 року народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк запевнив, що у держбюджет-2025 не було закладено жодних коштів на проведення будь-яких виборів в Україні.
"Це можливо лише після закінчення війни в Україні", — наголосив він у коментарі Новини.LIVE.
Нагадаємо, на думку народного депутата "Слуги народу" Юрія Камельчука, президентські вибори в Україні 2025 року можна говорити лише у двох випадках. Коли станеться значний прорив Сил оборони або відступ росіян.
А його колега Володимир Крейденко додав, що Верховна Рада України не може ухвалювати рішення, що суперечать Конституції. Вибори в країні обов'язково відбудуться, проте не зараз.
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