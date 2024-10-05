Вибори в Україні — чи можливі під час війни — новини

Володимир Зеленський. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Нардепка партії "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Оксана Савчук в етері Ранок.LIVE заявила, що, мовляв, ЦВК розпочало підготовку до можливих виборів в Україні. Це сталося після публікації статті у The Economist. Нібито Президент України Володимир Зеленський на тлі падіння свого рейтингу розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року.

То чи можливі вибори в Україні на тлі російської війни — розбиралися Новини.LIVE.

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"Зеленський думає про вибори у 25-му році"

Отже, за припущенням The Economist, Зеленський думає над проведенням виборів Президента у 2025 році через падіння свого рейтингу. І навіть попри торішнє рішення відкласти взагалі будь-які вибори в Україні до завершення війни, Зеленський хотів би зміцнити свою владу саме через виборчий процес.

Паралельно з цим депутатка ВР Оксана Савчук в етері Ранок.LIVE заявила, що ЦВК могло би розпочати підготовку, що свідчить про ймовірність проведення виборів в Україні вже наступного року. Навіть якщо війна не закінчиться. Парламенткарка мала на увазі постанову ЦВК від 20 вересня щодо впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Оксана Савчук в етері Ранок.LIVE. Фото: Скріншот ТГ

"20 вересня видана постанова ЦВК, яка говорить про упорядкування виборчих дільниць. Тобто змінити їх. Адже востаннє їх формули у 2020 році під місцеві вибори. Тобто ЦВК може зробити зараз аналіз згідно діючого стану речей. Це такий собі сигнал і по тому, що пишуть і західних медіа. Якась підпільна робота, певно, ведеться", — сказала депутатка.

Що про вибори Президента-25 кажуть у ЦВК

Однак у самому ЦВК цю інформацію спростували. За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, дані нормативні акти — це не підготовка до виборів в Україні, президентських, парламентських чи будь-яких інших. Це поточна діяльність ЦВК по відновленню діяльності державного реєстру виборців.

Скріншот із сайту ЦВК

"Вона була зупинена із початком повномасштабного вторгнення РФ, а тепер ми її поступово відновлюємо. Наступним етапом буде відновлення блоку системи, пов'язане з межами виборчих дільниць, адресами будинків та кількістю квартир. Дана інформаційна база буде використовуватися не лише ЦВК, а й правоохоронними, антикорупційними органами, а також органами місцевої влади", — уточнив він Новини.LIVE.

Позиція ВР щодо виборів в Україні на тлі війни

Так само не підтвердили інформацію про будь-яку підготовку до проведення будь-яких виборів в Україні й опитані нами депутати ВР. А новини про, в тому числі, і в західній пресі парламентарі називають інформаційним вкидом і не більше.

Верховна Рада. Фото: FB/Верховна Рада

Нагадаємо, ще 14 вересня 2024 року народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк запевнив, що у держбюджет-2025 не було закладено жодних коштів на проведення будь-яких виборів в Україні.

"Це можливо лише після закінчення війни в Україні", — наголосив він у коментарі Новини.LIVE.

Нагадаємо, на думку народного депутата "Слуги народу" Юрія Камельчука, президентські вибори в Україні 2025 року можна говорити лише у двох випадках. Коли станеться значний прорив Сил оборони або відступ росіян.

А його колега Володимир Крейденко додав, що Верховна Рада України не може ухвалювати рішення, що суперечать Конституції. Вибори в країні обов'язково відбудуться, проте не зараз.