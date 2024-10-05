Выборы в Украине - возможны ли во время войны - новости

Владимир Зеленский. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Нардепка партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Оксана Савчук в эфире Ранок.Live заявила, что, мол, ЦИК начал подготовку к возможным выборам в Украине. Это произошло после публикации статьи в The Economist. Якобы Президент Украины Владимир Зеленский на фоне падения своего рейтинга рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году.

Возможны ли выборы в Украине на фоне российской войны — разбирались Новини.LIVE.

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Итак, по предположению The Economist, Зеленский думает о проведении выборов Президента в 2025 году из-за падения своего рейтинга. И даже вопреки прошлогоднему решению отложить вообще любые выборы в Украине до завершения войны, Президент хотел бы укрепить свою власть именно через избирательный процесс.

Параллельно с этим депутат ВР Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE заявила, что ЦИК мог бы начать подготовку, что свидетельствует о вероятности проведения выборов в Украине уже в следующем году. Даже если война не кончится. Парламентарь имела в виду постановление ЦИК от 20 сентября об упорядочении и изменении избирательных участков.

Оксана Савчук в эфире Утро. Фото: Скриншот ТГ

"20 сентября издано постановление ЦИК, которое говорит об упорядочении избирательных участков. То есть изменить их. Ведь в последний раз их формулировали в 2020 году под местные выборы. То есть ЦИК может сделать сейчас анализ согласно действующего положения вещей. Это такой сигнал и по тому, что пишут в западных медиа. Какая-то подпольная работа, видимо, ведется", — сказала депутат.

Что о выборах Президента-25 говорят в ЦИК

Однако в самом ЦИК эту информацию опровергли. По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, данные нормативные акты — это не подготовка к выборам в Украине, президентских, парламентских или каких-либо других. Это текущая деятельность ЦИК по возобновлению деятельности государственного реестра избирателей.

Скриншот с сайта ЦИК

"Она была остановлена с началом полномасштабного вторжения РФ, а теперь мы ее постепенно восстанавливаем. Следующим этапом будет восстановление блока системы, связанного с пределами избирательных участков, адресами домов и количеством квартир. Данная информационная база будет использоваться не только ЦИК, но и правоохранительными, антикоррупционными органами, а также органами местных властей", — уточнил он Новини.LIVE.

Позиция ВР по выборам в Украине на фоне войны

Также не подтвердили информацию о какой-либо подготовке к проведению любых выборов в Украине и опрошенных нами депутаты ВР. А новости о, в том числе, западной прессы парламентарии называют информационным вбросом и не больше.

Верховная Рада. Фото: FB/Верховная Рада

Напомним, еще 14 сентября 2024 народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заверил, что в госбюджет-2025 не было заложено никаких средств на проведение каких-либо выборов в Украине.

"Это возможно только после окончания войны в Украине", — подчеркнул он в комментарии Новини.LIVE.

Напомним, по мнению народного депутата "Слуги народа" Юрия Камельчука, президентские выборы в Украине в 2025 году можно говорить только в двух случаях. Когда произойдет значительный прорыв Сил обороны или отступление россиян.

Его коллега Владимир Крейденко добавил, что Верховная Рада Украины не может принимать решения, противоречащие Конституции. Выборы в стране обязательно состоятся, но не сейчас.