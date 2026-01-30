Відео
Зеленський доручив Федорову вирішити питання з "бусифікацією"

Зеленський доручив Федорову вирішити питання з "бусифікацією"

Дата публікації: 30 січня 2026 10:16
Бусифікація та контрактна армія — Зеленський дав доручення Федорову
Президент України Володимир Зеленський дав нові доручення очільнику Міністерства оборони Михайлу Федорову. Зокрема, глава держави доручив розібратися із питанням примусової мобілізації, так званої "бусифікації", та контрактної армії.

"Доручив Федорову розібратися з питанням про "бусифікацію", поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії", — повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами в п'ятницю, 30 січня.

Новина доповнюється...

Марія Коробова
