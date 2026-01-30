Бусифікація та контрактна армія — Зеленський дав доручення Федорову

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський дав нові доручення очільнику Міністерства оборони Михайлу Федорову. Зокрема, глава держави доручив розібратися із питанням примусової мобілізації, так званої "бусифікації", та контрактної армії.

"Доручив Федорову розібратися з питанням про "бусифікацію", поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії", — повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами в п'ятницю, 30 січня.

Новина доповнюється...