Главная Новости дня Зеленский поручил Федорову решить вопрос с "бусификацией"

Зеленский поручил Федорову решить вопрос с "бусификацией"

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:16
Бусификация и контрактная армия - Зеленский дал поручение Федорову
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский дал новые поручения главе Министерства обороны Михаилу Федорову. В частности, глава государства поручил разобраться с вопросом принудительной мобилизации, так называемой "бусификации", и контрактной армии.

"Поручил Федорову разобраться с вопросом о "бусификации", поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии", — сообщил Зеленский во время общения с журналистами в пятницу, 30 января.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
