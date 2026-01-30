Бусификация и контрактная армия - Зеленский дал поручение Федорову

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский дал новые поручения главе Министерства обороны Михаилу Федорову. В частности, глава государства поручил разобраться с вопросом принудительной мобилизации, так называемой "бусификации", и контрактной армии.

"Поручил Федорову разобраться с вопросом о "бусификации", поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии", — сообщил Зеленский во время общения с журналистами в пятницу, 30 января.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...