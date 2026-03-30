Головна Новини дня Зеленський: дефіцит ракет-перехоплювачів ніколи не закінчувався

Зеленський: дефіцит ракет-перехоплювачів ніколи не закінчувався

Дата публікації: 30 березня 2026 12:12
Безумовно, є важливі кроки на території Європейського континенту щодо збільшення виробництва, але і це збільшення не вирішить запитання. Всі пакети антибалістичні максимально ми бачимо як партнери, куди вони їх направляють. Там, де сьогодні дуже гаряче, це передусім на Близький Схід. 

На жаль, іноді забувають про Україну, але ми всім нагадуємо і вдячні партнерам, які нас чують. Безумовно, в країнах Близького Сходу це питання піднімалось. Деталями ділитися я не буду. 

Ми будемо працювати над тим, щоб Україна була забезпечена в цьому напрямку. Але, якщо чесно, світу, не Україні тільки, світу треба шукати альтернативу як можна швидше. І ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість. 

Але коли буде вже результат, тоді скажу відверт. Ну і українцям треба знати, що треба зробити все нашому ОПК, все максимум, щоб у нас були свої системи, антибалістичні системи. 

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
