Зеленський чекає на спецпредставників США в Україні

Володимир Зеленський на місці російського обстрілу Києва 2 липня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на візит до України спецпредставників Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Він повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров вчора мав з ними контакти.

Про це глава держави сказав під час спілкування з медіа на місці російського удару по Дарницькому районі Києва у четвер, 2 липня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Візит спецпредставників США до України

"Вчора була розмова між Умєровим і Кушнером, так і позавчора тощо", — зазначив Зеленський.

Раніше спецпредставники США повідомляли, що приїдуть до України. За його словами, Віткофф та Кушнер повинні особисто побачити ситуацію в Україні, щоб краще зрозуміти її та донести побачене лідера Штатів Дональду Трампу.

"Саме тому ми хотіли, щоб вони приїхали до нас доволі давно. Сподіваюся, що вони приїдуть, розумію, що є виклики на Близькому Сході, і ми вдячні за їхню позицію, що хочуть допомагати тощо. Але нам потрібно більше, ніж слова", — додав глава держави.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на лідера Франції Еммануеля Макрона, США офіційно закріпили свою участь у підтримці України, підписавши відповідний документ. Таким чином, Вашингтон більше не виступає як нейтральна сторона у відносинах між Києвом і Москвою.

Раніше Зеленський повідомив, що США вперше дали позитивний сигнал у відповідь на запит Києва щодо ліцензій на спільне виробництво систем ППО та ракет до них. Він уточнив, що для запуску цього процесу необхідне лише особисте схвалення Трампа.

