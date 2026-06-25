Зеленський: Білорусь завершує будівництво інфраструктури біля України

Володимир Зеленський та керівник СЗР Олег Луговський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 25 червня, заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського про ситуацію на ТОТ, у Росії та Білорусі. Зокрема, він поінформував про впровадження в Білорусі заходів, що відбуваються під очевидним впливом Росії та можуть бути спрямовані на підготовку до можливого розширення агресії проти України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Ситуація в Білорусі

"Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного", — розповів Зеленський.

Білорусь розбудовує інфраструктуру. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, йдеться про прикордонні напрямки:

Кобринь — Ковель;

Іванове — Маневичі;

Лунинець — Сарни;

Речиця — Коростень;

Гомель — Чернігів.

У російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО".

Ситуація на кордоні України та Білорусі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Будівництво Білоруссю військової та транспортної інфраструктури. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський зазначив, що Україна вже передала Білорусі необхідні сигнали щодо подібної діяльності, а також інших форм її співпраці з Росією, які спрямовані на затягування та можливе розширення війни.

За словами українського лідера, Білорусь знає, які кроки необхідні з її боку для миру.

"Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", — заявив глава держави.

Ситуація в Криму та на інших окупованих територіях

Зеленський повідомив про важливі здобутки розвідки стосовно ситуації в Криму та на інших українських територіях, які наразі перебувають під російською окупацією. За його словами, СЗР здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням на півострові.

Російська окупаційна адміністрація фактично визнає, що не здатна подолати наслідки санкцій середньої дальності, запроваджених Україною, а також реалізації плану далекобійного санкційного тиску, насамперед у сфері російської нафтопереробки.

Подібні процеси спостерігаються і в регіонах Росії.

Ситуація в РФ

Україні також вдалося отримали внутрішню документацію Росії стосовно оцінки настроїв громадян держави-агресора.

"Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%. Вже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на українського лідера, на території Білорусі не функціонують ретранслятори, які раніше використовувалися для підтримки російських ударів по Україні. Водночас наразі немає підтвердженої інформації щодо їх повного демонтажу.

А за інформацією ЗМІ, Росія посилила тиск на Білорусь, намагаючись використати її територію як плацдарм для потенційного розширення агресії проти України.