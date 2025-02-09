"Лінія дронів" — в Україні стартує новий військовий проєкт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

В Україні стартує проєкт "Лінія дронів", він об'єднав найефективніші українські підрозділи безпілотних систем. Проєкт ініціював президент України.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив в Telegram в неділю, 9 лютого.

Читайте також:

Проєкт "Лінія дронів"

Відомо, що до проєкту долучились команди з п'яти бригад — "Птахи Мадяра", "К-2", "Ахіллес", "РАРОГ" та "ФЕНІКС". "Лінія дронів" посилить бригади ЗСУ на передовій та дозволить нищити ще більше окупантів, зберігаючи життя українських воїнів на полі бою.

"Цей проєкт щодо дронів може обʼєднати кращих. Дуже швидко діяти, коли ми можемо бути попереду ворога. І будемо, я в цьому впевнений. Досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що безпілотники мають вагому силу на фронті. За його словами, завдяки БпЛА вдається досягати значних успіхів.

Офіцер Денис Бобков також повідомляв про те, що українські військові на східному фронті знищують ворожі позиції за допомогою безпілотних систем. Дрони відіграють важливу роль, і командири використовують їх скрізь, де це можливо.