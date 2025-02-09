"Линия дронов" — в Украине стартует новый военный проект

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В Украине стартует проект "Линия дронов", он объединил самые эффективные украинские подразделения беспилотных систем. Проект инициировал президент Украины.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram в воскресенье, 9 февраля.

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Проект "Линия дронов"

Известно, что к проекту присоединились команды из пяти бригад — "Птицы Мадьяра", "К-2", "Ахиллес", "РАРОГ" и "Феникс". "Линия дронов" усилит бригады ВСУ на передовой и позволит уничтожать еще больше оккупантов, сохраняя жизнь украинских воинов на поле боя.

"Этот проект по дронам может объединить лучших. Очень быстро действовать, когда мы можем быть впереди врага. И будем, я в этом уверен. Опыт всех наших лучших будет масштабироваться", — отметил Зеленский.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что беспилотники имеют весомую силу на фронте. По его словам, благодаря БпЛА удается достигать значительных успехов.

Офицер Денис Бобков также сообщал о том, что украинские военные на восточном фронте уничтожают вражеские позиции с помощью беспилотных систем. Дроны играют важную роль, и командиры используют их везде, где это возможно.