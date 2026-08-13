Зеленський анонсував саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива"

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у вересні на Івано-Франківщині першого саміту "Карпатська інтеграційна ініціатива". За його словами, захід об’єднає представників восьми країн, територією яких проходять Карпати, а також бізнес і місцеві громади.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

У саміті візьмуть участь вісім країн

Глава держави зазначив, що саміт має стати майданчиком для обговорення економіки, безпеки, екології, туризму та залучення інвестицій у регіон. До участі також планують запросити представників бізнесу з країн Близького Сходу.

"Я дуже пишаюсь, що ми знайшли навіть під час війни такий вимір економічний. Це економіка, це безпека, це екологія і це інвестиції. Ми будемо запрошувати також деяких гостей, представників бізнесу із Близького Сходу щодо інвестицій в Карпати", — наголосив Зеленський.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Президент додав, що важливо залучити до ініціативи не лише глав держав, а й громади. На його думку, саме на місцевому рівні краще розуміють потреби територій та можуть безпосередньо працювати з потенційними інвесторами. Окремо під час зустрічі з представниками гірських громад обговорили проблеми розвитку Карпат. Йшлося, зокрема, про оподаткування лісового господарства, туристичний збір, стан доріг, транспорт та доступність шкільної освіти.

Зеленський також доручив уряду провести аналіз можливостей місцевих бюджетів і логістичний аудит, щоб визначити доступність державних послуг для жителів віддалених територій.

Президент наголосив на необхідності одночасно зберігати природні ресурси Карпат і забезпечувати економічну користь для місцевих громад.

"Давайте напрацюємо це питання, опрацюємо, давайте, щоб гори, ліс, щоб ми могли дві речі. Перше, зберегти, бо це наші легені, і це правда, треба зберегти, але, при цьому всьому, потрібно, щоб воно годувало громаду".

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 серпня Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області з вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць. Глава держави віддав шану українським військовим, які загинули, обороняючи країну, та висловив вдячність тим, хто створює місця пам’яті на їхню честь.

Як повідомляли Новини.LIVE, незаконний джипінг на заповідних територіях Карпат завдав довкіллю близько 1,4 млн грн збитків від початку 2026 року. Дані про порушення Держекоінспекція отримала після опрацювання 14 звернень громадян, зокрема через сервіс "ЕкоЗагроза".