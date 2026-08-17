Зеленський анонсував РНБО через смертельні ДТП в Україні

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене ситуації на українських дорогах. За словами президента, приводом для обговорення стали, зокрема, резонансні ДТП та випадки, коли за кермом перебувають люди, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Президент заявив про необхідність посилити відповідальність водіїв

"Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що до підготовки відповідних рішень мають долучитися парламентарі, громадські організації та державні інституції. Мета — посилити відповідальність водіїв, які становлять небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Окремо під час наради з військовими та міністром оборони обговорили ситуацію на фронті. Зеленський повідомив про додаткові організаційні рішення та засоби для посилення українських підрозділів на Слов’янському напрямку, у районі Костянтинівки та поблизу Покровська. Президент також погодив першу частину кадрових призначень, які обговорювалися з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. За його словами, наразі ухвалено п’ять таких рішень, але надалі будуть додаткові призначення.

Крім того, Зеленський повідомив про продовження українських далекобійних операцій. Пріоритети ударів до вересня вже визначені, а з міністром оборони Євгеном Хмарою обговорили потребу в додатковому фінансуванні та засобах для їх проведення.

Також президент заявив про координацію з українськими розвідками, МЗС та спеціальними службами щодо нових санкцій проти Росії. Україна очікує від партнерів обмежень, які можуть зменшити військові можливості РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський отримав оновлену доповідь щодо ситуації на фронті. Основну увагу під час обговорення приділили обстановці на ключових напрямках Донеччини, зокрема в районі Костянтинівки, а також на Слов’янському та Покровському напрямках.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив про розширення стратегічної операції України з блокування російського півдня. За його словами, Україна посилює далекобійні удари, санкційний тиск на нафтову галузь РФ та атаки на російську воєнну логістику.