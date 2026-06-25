Прогноз магнітних бур на сьогодні, 25 червня

Вплив Сонця на людину. Фото: REUTERS/Jack Taylor, Pexels.Колаж: Новини.LIVE

Магнітних бур у четвер, 25 червня, на Землі не очікується. Водночас магнітосфера у збудженому стані. За останню добу сонячна активність була на дуже низькому рівні. Крім того, зберігається висока температура повітря.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 25 червня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося вісім спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.

Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М.

Сонячна активність на 25 червня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 38

Попередження про магнітні бурі дають змогу завчасно враховувати можливі зміни у самопочутті людей. Такі прогнози допомагають знижувати ризики загострення серцево-судинних захворювань, зокрема інфарктів та інсультів, у періоди підвищеної сонячної активності. Водночас наразі в Україні спекотна погода, яка також може впливати на організм людини.

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Зокрема, аномально висока температура повітря може негативно позначатися на самопочутті та роботі організму. У спекотні періоди зростає навантаження на серцево-судинну систему, підвищується ризик зневоднення, теплового удару та загального погіршення стану здоровʼя. Особливо уважними слід бути людям із хронічними захворюваннями, літнім та дітям.

Чоловік у спекотну погоду. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Рекомендації під час спеки

Важливо зменшувати навантаження на організм і дотримуватися простих правил безпеки. Насамперед слід підтримувати водний баланс — регулярно пити воду невеликими порціями, навіть якщо немає відчуття спраги.

Варто уникати перебування на сонці в години його найбільшої активності та за можливості перебувати в тіні або прохолодних приміщеннях.

Одяг краще обирати легкий, вільний і світлих кольорів, із натуральних тканин. Також рекомендується обмежити фізичну активність, особливо на вулиці, та не перевантажувати організм важкою їжею й алкоголем.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко, погода в Україні 25 червня очікується спекотною. Водночас місцями можливі незначні опади.

А у липні в Україні очікується переважання теплої погоди, а в окремі періоди — й спеки. Водночас приблизно щотижня атмосферні фронти приноситимуть короткочасні дощі та грози..